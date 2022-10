என்ன அண்டா சைஸ்ல இருக்காரு ஆதிபுருஷ்.. இவரு ராமரா.. பிரபாஸை ட்ரோல் செய்யும் ராம்சரண் ஃபேன்ஸ்!

ஹைதராபாத்: டோலிவுட்டின் டார்லிங் பிரபாஸின் ஆதிபுருஷ் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை ராம்சரண் ஃபேன்ஸ் பங்கமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

ராஜமெளலி இல்லை என்றால் பிரபாஸ் வெறும் டம்மி பீஸ் தான் போல என ட்ரோல்கள் பறக்கின்றன.

ஆர்ஆர்ஆர் படத்தில் ராஜமெளலி ராம்சரணை எப்படி காட்டி இருப்பார். ஓம் ராவத் என்ன இப்படியொரு ராமரை காட்டி உள்ளாரே என கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

பிரபாஸின் ஆதிபுருஷ்..மாஸ் அப்டேட்டை வெளியிட்ட இயக்குநர்!

English summary

Ram Charan fans trolls Prabhas Adipurush first look in social media. Prabhas looked like a gigantic Ram in Om Raut's Adipurush movie. Teaser will release on October 2nd. Kriti Sanon acted as Sita and Saif Ali Khan doing Ravana role.