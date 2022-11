ராம் சரணின் RC15 படப்பிடிப்பு முடிந்தது..நியூஸிலாந்து ஷெட்யூலை முடித்த ஷங்கர்!

சென்னை : ஷங்கர் இயக்கத்தில் ராம் சரண் நடிக்கும் 'RC 15' படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.

இந்தியன் 2 படப்பிடிப்பின் போது விபத்து ஏற்பட்டது, பட்ஜெட் பிரச்சனை காரணமாக படப்பிடிப்பு பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் இயக்குநர் ஷங்கர் ராம்சரணை வைத்து RC15 படத்தை இயக்கத் தொடங்கினார்.

இப்படத்தில், ராம்சரணுக்கு ஜோடியாக நடிகை கியாரா அத்வானி நடித்துள்ளார். அரவிந்த் சாமி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, ஸ்ரீகாந்த், அஞ்சலி, ஜெயராம், நவீன் சந்திரா உட்பட பலர் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Director Shankar had been shooting in New Zealand over the last couple of weeks for his upcoming film RC15.