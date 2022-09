கேஜிஎஃப் 2- எல்லாம் ஒரு படமா? கழுவி ஊற்றிய பிரபல இயக்குநர்.. பொறாமையால் பொங்குகிறாரா?

பெங்களூரு: சர்ச்சை இயக்குநர் என பெயர் எடுத்த இயக்குநர் ராம் கோபால் வர்மா சமீப காலமாக கில்மா படங்களை இயக்கி வருகிறார்.

அப்படி இருந்தும் எந்த படங்களும் பெரிதாக ஓடுவதில்லை. ஆர்ஆர்ஆர் படத்தை விமர்சித்து வந்த ராம் கோபால் வர்மா, தற்போது கன்னட படமான கேஜிஎஃப் 2 படத்தை விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், பாலிவுட்டில் யாருக்குமே கேஜிஎஃப் 2 படத்தை பிடிக்கவில்லை என்றும் பேசியுள்ளார்.

English summary

Ram Gopal Varma reveals ‘nobody in Bollywood’ liked KGF 2 and opens up about popular director not able to watch the movie fully after attempting to watch it over 5 times shocks fans.