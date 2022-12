பிக் பாஸ் வீட்டில் சும்மாவே தூங்கி முழித்த ராம்... 60 நாள் சம்பளம் இத்தனை லட்சமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 60 நாட்களை கடந்து மிகவும் பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

21 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்த சீசனில் இதுவரை 8 பேர் வெளியேறி இருந்தனர்.

இவர்களைத் தொடர்ந்து இந்த வாரம் கிரிக்கெட் வீரர் ராம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து எவிக்சன் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Ram left the Bigg Boss house as Eviction this week. Cricketer Ram has been in the Bigg Boss house for 62 days. He has received 13 lakhs salary for this.