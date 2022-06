என் மகனுக்கு ஸ்கூல்ல சீட் வாங்கிக் கொடுத்ததே மீனா தான்.. நடிகர் ரமேஷ் கண்ணா உருக்கம்!

சென்னை: நடிகை மீனாவின் கணவர் வித்யாசாகர் உடல் நலக் குறைவு காரணமாக உயிரிழந்த நிலையில், அவரது உடல் சற்று முன் பெசன்ட் நகரில் உள்ள மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது.

Meena-வீட்டிற்கு வந்த Rajinikanth, Sarathkumar, Kushboo *Celebrity

நடிகர் ரஜினிகாந்த், குஷ்பு, மன்சூர் அலி கான், பழம்பெரும் நடிகை லக்‌ஷ்மி, இயக்குநர் சேரன் உள்ளிட்ட பலர் நேரடியாகவே மீனாவின் வீட்டுக்கு வந்து இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொண்டனர்.

முத்து உள்ளிட்ட படத்தில் மீனாவுடன் இணைந்து நடித்த இயக்குநரும் காமெடி நடிகருமான ரமேஷ் கண்ணாவும் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தி உள்ளார்.

நடிகை மீனாவின் கணவர் உயிரிழக்க காரணம் இதுதான்.. அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியம் கூறிய தகவல்!

English summary

Ramesh Kanna worried about Meena and reminds how she helps him on financial needs after paying final tribute to Meena's Husband.