இந்த வாரம் எவிக்ஷன் இருக்கு... அடித்து சொல்லிய ரம்யா கிருஷ்ணன்

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக 56 வது நாளில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. பிக்பாஸ் துவங்கப்பட்டு இன்றுடன் எட்டு வாரங்கள் நிறைவடைகிறது. துவக்கத்தில் 18 பேருடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில், வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக புதிதாக அமீர் மற்றும் சஞ்சீவ் வந்துள்ளனர். ஏற்கனவே வெளியேற்றப்பட்ட அபிஷேக்கும் வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக மீண்டும் வந்துள்ளார். இதுவரை 6 பெண் போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

தற்போது 14 போட்டியாளர்களுடன் நிகழ்ச்சி விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வந்த கமலுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதால், அவருக்கு பதில் ரம்யா கிருஷ்ணா இந்த வாரம் இறுதி நாள் எபிசோட்களை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

English summary

Rumors have been circulating outside that evictions will or will not be there in bigg bogg tamil season 5 . But in the promo Ramya Krishnan concludes by saying that eviction is mandatory and is about to show the card containing the name of the person to be evicted.