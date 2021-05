ஊசி போடும் போதும் சிரிக்கிறீங்களே எப்படிங்க.. ரம்யா பாண்டியனிடம் ஜாலியாக ரகளை செய்த ரசிகர்கள்!

சென்னை: நடிகை ரம்யா பாண்டியன் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும், கட்டாயம் தடுப்பூசியை போட்டுக் கொள்ளுங்கள் என ரசிகர்களுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

ரஜினி – மோகன்பாபு சந்திப்பு...அப்படி என்ன தான் நடந்தது ?

ஊசி போடும் போதும் எப்படிங்க சிரிக்கிறீங்க என ரசிகர்கள் ரம்யா பாண்டியனிடம் ஜாலியாக கேள்வி எழுப்பி கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Ramya Pandian gets her first dose of vaccination and shares her photos in social media pages and also advice her fans to gets vaccinated.