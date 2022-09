செல்ஃபி எடுக்க முயன்ற ரசிகர்… கோபத்தில் செல்போனை பிடுங்கிய பாகுபலி பட வில்லன்

திருப்பதி: பாகுபலி படத்தில் வில்லனாக நடித்து புகழ்பெற்றவர் நடிகர் ராணா டகுபதி.

கோலிவுட் முன்னணி நடிகையான த்ரிஷாவை காதலித்து வந்த ராணா, அவரை திருமணம் செய்யவிருந்தார்.

இந்நிலையில், திருப்பதியில் குடும்பத்தினருடன் சாமி தரிசனம் செய்ய சென்றிருந்த ராணா, ரசிகரின் செல்போனை பிடுங்கிய வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Actor Rana is famous for playing the villain in Baahubali. He had darshan of Sami at Tirupati along with his family. Then Rana grabbed the cell phone of a fan who was trying to take a selfie with him