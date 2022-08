ஆலியா பட்டின் எடை பற்றி கமெண்ட்..சமூக வலைதளத்தில் எதிர்ப்பு..பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்ட ரன்பீர் கபூர்

சென்னை : அயன் முகர்ஜீ இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட், அமிதாப் பச்சன், நாகர்ஜுனா உள்ளிட்டோர் முக்கிய ரோல்களில் நடிக்கும் படம் பிரம்மாஸ்திரா. இந்தியாவின் பிரம்மாண்ட படைப்பாக பெரிய பட்ஜெட்டில் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மூன்று பாகங்களாக உருவாக்கப்பட உள்ள பிரம்மாஸ்திரா படத்தின் முதல் பாகம் இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய 5 மொழிகளில் செப்டம்பர் 9 ம் தேதி தியேட்டரில் ரிலீசாகிறது.

இந்த படத்தை தென்னிந்திய மொழிகளில் பிரபல டைரக்டர் ராஜமெளலி வெளியிடுகிறார். இந்த படத்தின் ப்ரொமோஷன் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. உலகம் முழுவதும் இந்த முதல் பாகத்தை Fox Star Studios, Dharma Productions, Prime Focus மற்றும் Starlight Pictures இணைந்து இப்படத்தை வெளியிடுகின்றனர்.

