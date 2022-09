வசூலை வாரிக் குவிக்கும் பிரம்மாஸ்திரம்… பாக்ஸ் ஆபிஸில் 250 கோடியை தொடும் ரன்பீர் கபூர்

மும்பை: ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட் நடித்துள்ள பிரம்மாஸ்திரம் திரைப்படம் கடந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

அயன் முகர்ஜி இயக்கியுள்ள பிரம்மாஸ்திரம் திரைப்படம் ஃபேன்டசி அட்வென்சர் ஜானரில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ளது.

பிரம்மாஸ்திரம் படத்துக்கு எதிராக பாய்காட் செய்யப்பட்ட நிலையில், வசூலில் சாதனை படைத்து வருகிறது.

டல் அடிக்கும் பிரம்மாஸ்திரம் பாக்ஸ் ஆபிஸ்.. 400 கோடியாவது வருமா? கலக்கத்தில் படக்குழு!

English summary

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt starrer Brahmastra hit the theaters last week. This film has overcome the boycott campaign and has been well received by the fans. At the end of the first week, the movie Brahmastra collected 250 crores