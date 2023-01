செல்ஃபி எடுத்த ரசிகரின் செல்போனை வீசிய ரன்பீர் கபூர்... இது ரொம்ப சீப்பான நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டிங்

மும்பை: பாலிவுட் முன்னணி நடிகரான ரன்பீர் கபூர் நடிப்பில் கடந்தாண்டு வெளியான பிரம்மாஸ்திரம் திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது.

அதனைத் தொடர்ந்து அனிமல் உள்ளிட்ட மேலும் சில படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், இரு தினங்களுக்கு முன்னர் செல்ஃபி எடுக்க சென்ற ரசிகரின் செல்போனை ரன்பீர் கபூர் பிடுங்கி வீசி எறிந்தார்.

இந்த வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில் தற்போது அதற்கான காரணம் என்னவென்பது தெரியவந்துள்ளது.

சிவகுமார் மோடுக்கு மாறிய ரன்பீர் கபூர்.. செல்ஃபி எடுத்த ரசிகரின் போனை தூக்கி எப்படி வீசுறாரு பாருங்க

Just in case you’ve missed it, #RanbirKapoor hands a fan an upgrade of a lifetime with the new #OPPOReno8T 😉🔥 The new OPPO RENO 8T strikes the perfect balance between immersive visuals & a relaxed grip for an all-round premium experience ⚡️ Releasing Feb 3rd. #AStepAbove pic.twitter.com/8PBUZpZgrt

English summary

A video of Ranbir Kapoor snatching a fan's cell phone while taking a selfie has gone viral. Due to this, netizens were making comments against Ranbir Kapoor. In this case, the fact that it is an advertisement of the Oppo cell phone company has now been revealed.