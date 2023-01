சிவகுமார் மோடுக்கு மாறிய ரன்பீர் கபூர்.. செல்ஃபி எடுத்த ரசிகரின் போனை தூக்கி எப்படி வீசுறாரு பாருங்க

மும்பை: இளம் ரசிகர் ஒருவருடன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்ட பாலிவுட் நடிகர் ரன்பீர் கபூர், பின்னர் அந்த செல்போனை வாங்கி தூக்கி எறிந்த சம்பவம் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

#angryranbirkapoor என்கிற ஹாஷ்டேகை பாலிவுட் ரசிகர்கள் டிரெண்ட் செய்து நடிகர் ரன்பீர் கபூரை ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

செல்ஃபி எடுத்த ரசிகரின் செல்போனை பழம்பெரும் நடிகர் சிவகுமார் தூக்கி எறிந்தது போலவே இந்த சம்பவமும் நடந்துள்ளதாக நெட்டிசன்கள் கம்பேர் செய்து ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

I really disappointed for this bad behaviour by Ranbir Kapoor #angryranbirkapoor pic.twitter.com/Bi1V1Q26TX

English summary

Bollywood Actor Ranbir Kapoor gets angry and throws out fans Smart phone video shocks everyone. They trending #angryranbirkapoor in Twitter and slams him for his worst behaviour in front of his fans.