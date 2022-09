திரையரங்குகளில் புறக்கணிக்கப்படுகிறதா ரஞ்சித்தின் நட்சத்திரம் நகர்கிறது: புலம்பும் ரசிகர்கள்

சென்னை: பா. ரஞ்சித் இயக்கியுள்ள 'நட்சத்திரம் நகர்கிறது' திரைப்படம் நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.

கலையரசன், காளிதாஸ் ஜெயராம், துஷாரா விஜயன் உள்ளிட்ட பலர் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ள நட்சத்திரம் நகர்கிறது படத்திற்கு சில சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Natchathiram Nagargirathu Review: காதல் அரசியல் கை கொடுத்ததா? நட்சத்திரம் நகர்கிறது விமர்சனம்!

English summary

Ranjith's Natchathiram Nagargiradhu film was released in theaters yesterday. This film has received a good response from the fans. However, fans are saying that the movie Natchathiram Nagargiradhu is being neglected in some theatres