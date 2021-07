சினிமாவில் நடிக்க ஆசையா?… நடிகர் சித்தார்த்துடன் நடிக்க அரிய வாய்ப்பு !

சென்னை : இணையத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் நடிகர் சித்தார்த், தனது 35வது திரைப்படத்தில் வில்லனாக நடிக்க வட இந்திய முகச்சாயல் கொண்டவர் தேவைப்படுவதாக விளம்பரப்படுத்தி உள்ளார்.

நடிப்பில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தங்களின புகைப்படங்களை மெயில் மூலமாகவோ வாட்ஸ் அப் எண் மூலமாகவும் அனுப்புமாறு கூறியுள்ளார்.

புகைப்படங்களை அனுப்ப கடைசி நாள் ஆகஸ்ட் 15ந் தேதி என்றும் நடிகர் சித்தார்த் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Siddharth, is an Indian actor who primarily works in Tamil, Telugu, and Hindi language films. Apart from acting, he has also been involved in films as a screenwriter, producer and playback singer. He give Rare opportunity to play villain with actor Siddharth.