கார்த்தியுடன் மீண்டும் இணையும் ராஷ்மிகா?... தேடிப் போகும் பிரம்மாண்ட படங்களின் வாய்ப்பு…

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் கார்த்தியின் வந்தியத்தேவன் கேரக்டர் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

பொன்னியின் செல்வனை தொடர்ந்து கார்த்தி நடித்துள்ள சர்தார் திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளியாகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து ராஜூ முருகன் இயக்கத்தில் ஜப்பான் என்ற படத்தில் நடிக்கிறார் கார்த்தி.

ரஜினி, கமலுக்கு நன்றி சொன்ன வந்தியத்தேவன் கார்த்தி.. அந்த பிரச்சனை கிளப்பிய நெட்டிசன்கள்!

Karthi's Sardaar film is releasing for Diwali. After that, Karthi will act in Raju Murugan's Japan film. It has been reported that Rashmika Mandanna will act pair Karthi in this film. Karthi and Rashmika Mandanna have already acted together in the Sultan film