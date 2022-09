ராஷ்மிகா மந்தனாவிடம் 2K கிட்ஸ் பண்ண சம்பவம்… 90ஸ் கிட்ஸ் ரசிகாஸ்லாம் ஓரமா போய் விளையாடுங்கப்பா…

மும்பை: தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் ராஷ்மிகா மந்தனா பாலிவுட்டிலும் அறிமுகமாகிறார்.

அமிதாப் பச்சனுடன் ராஷ்மிகா மந்தனா இணைந்து நடித்துள்ள 'குட்பை' திரைப்படம் அக்டோபர் 7ம் தேதி வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், ரசிகரின் வினோதமான ஆசையை ராஷ்மிகா நிறைவேற்றிய வீடியோ தற்போது ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

ஒரு பக்கம் ராஷ்மிகா..மறுபக்கம் ரம்யா பாண்டியன்..எக்குத்தப்பான போஸ்..திணறும் இணையம்!

English summary

Tamil and Telugu leading actress Rashmika Mandanna is currently acting in Varisu with Vijay. And she has acted in Hindi film for the first time. Rashmika Mandanna worked alongside Bollywood superstar Amitabh Bachchan in her debut film Goodbye In this case, Rashmika Mandanna autograph on a fan's chest is trending now