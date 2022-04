இரும்பு பட்டறையில் அடிச்ச அனுபவம் தானா? கேஜிஎஃப் 2 இசையமைப்பாளரின் பிரமிக்க வைக்கும் வளர்ச்சி!

பெங்களூரு: 3 நாட்களில் 400 கோடி வசூலை நெருங்கி பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றுள்ளது கேஜிஎஃப் 2 திரைப்படம்.

படத்தின் ஆரம்பத்தில் தொடங்கும் பிஜிஎம் படத்தின் எண்ட் கிரெடிட்ஸ் வரை ரசிகர்களின் காதை கிழிக்கும் விதமாக பிரம்மிப்பு ஊட்டியது.

அதற்கு சொந்தக்காரரான இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூர் இரும்பு பட்டறையில் வேலை செய்யும் புகைப்படம் ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டாகி வருகிறது. அதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்.

KGF Music Director Ravi Basrur’s blacksmith photo is trending on social media. He shared the photo, which he took during the Corona Virus's first lock down. He worked as a blacksmith at his initial stage with his father.