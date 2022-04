தளபதி 66 லிருந்து இவர மாத்திட்டாங்களா...ஏன் என்ன காரணம் ?

சென்னை : விஜய் நடிக்க உள்ள தளபதி 66 படத்தில் இருந்து அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முக்கிய நபரை சத்தமே இல்லாமல் மாற்றி உள்ளனர். இந்த தகவல் தற்போது வெளியாகி, பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் விஜய்யின் பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக ரிலீசாக உள்ளது. இந்த படத்தின் டிக்கெட் விற்பனை துவங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே விற்று தீர்ந்து விட்டன.

English summary

Thalapathy 66 poojai held on April 6th. Due to this occassion, crew of this movie announced. But instead of Raju Murugan, Vivek will penned the dialogues for tamil version. Raju Murugan decided to focus on his own movie with Karthi. So he was changed from Thalapathy 66.