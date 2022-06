கன்னட நடிகர் சதீஷ் வஜ்ரா கொடூர கொலை...மைத்துனர் உள்ளிட்ட 2 பேர் கைது

பெங்களூரு : பிரபல கன்னட நடிகர் சதீஷ் வஜ்ரா தனது வீட்டில் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் கன்னட திரையுலகையே அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

சிசிடிவி ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சதீஷ் கொலைக்கு என்ன காரணம் என்பதையும் போலீசார் கண்டுபிடித்து, பல பதற வைக்கும் உண்மைகளை அம்பலப்படுத்தி உள்ளனர்.

சமீபத்தில் தவறான சிகிச்சையால் கன்னட டிவி நடிகை உயிரிழப்பு, பாடகர்கள் படுகொலை என அடுத்தடுத்து நடந்து வரும் நிலையில் மற்றொரு நடிகரும் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டிருப்பதை அனைவரையும் பதற்றமடைய வைத்துள்ளது.

English summary

Kannada actor Sathish Vajra was stabbed to death at his home in West Bengaluru. In the case, police have detained two men including brother of Sathish's wife. According to investigations, blame him the actor for his wife's death who dead 7 months ago.