ஐஸ்வர்யா ராய் குடும்பத்தை சந்தித்த வரலட்சுமி...பின்னணி காரணம் என்னன்னு தெரியுமா ?

புதுச்சேரி : மணிரத்னம் இயக்கம் பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் ஷுட்டிங், சமீபத்தில் புதுச்சேரியில் துவங்கி நடந்து வருகிறது. இந்த படப்பிடிப்பில் ஐஸ்வர்யா ராய், கார்த்தி, ரகுமான் ஆகியோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்ட பிறகு ஷுட்டிங் துவங்கப்பட்டுள்ளதால் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு ஷுட்டிங் நடைபெற்று வருகிறது. சமீபத்தில் படக்குழுவில் உள்ள 23 டெக்னீஷியன்களுக்கு செட்டிலேயே தடுப்பூசியும் போடப்பட்டுள்ளது.

Varalaxmi sarathkumar and her sister pooja sarathkumar visit to puducherry where Ponniyin selvan shooting is happening. Varalaxmi sarathkumar along with her sister Pooja met Aishwarya rai, her husband abhishek bacchan and daughter aaradhaya.