ஜென்டில்மேன் கமல் நடிக்க வேண்டிய படமா?...அவர் நோ சொல்ல இது தான் காரணமா?

சென்னை : இந்தியாவின் பிரம்மாண்ட இயக்குநர் என பெயர் வாங்கிய டைரக்டர் ஷங்கர், இயக்குநகராக அறிமுகமான படம் 1993 ல் ரிலீசான ஜென்டில்மேன். கே.டி.குஞ்சுமோன் தயாரித்திருந்தார்.

ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன், மதுபாலா, கவுண்டமணி, செந்தில், நம்பியார், மனோரமா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த படம் 175 நாட்கள் ஓடி செம ஹிட் ஆனது. பல விருதுகளையும் வென்றது.

ஜென்டில்மேன் படம் 1994 ம் ஆண்டு இந்தியிலும் ரீமேக் செய்யப்பட்டது. ஜென்டிமேன் படம் ரிலீசாகி 30 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் தற்போது இதன் இரண்டாம் பாகத்தை எடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளார் தயாரிப்பாளர் கே.டி.குஞ்சுமோன்.

English summary

Intially director Shankar narrate the story of Gentlemen to Kamalhaasan. But he refused to act in the story. Kamal itself explained that why he said no to the story. Kamal's old interview video goes viral in social media.