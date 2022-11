நாளை திரையரங்கில் வெளியாகும் ‘கலகத் தலைவன்‘..இந்த காரணத்திற்காக நீங்கள் படம் பார்க்கலாம்!

சென்னை : தமிழ் சினிமா உலகில் பிரபல நடிகராக வலம் வருகிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

இவர் மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் கலகத் தலைவன் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இத்திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நிதி அகர்வால், பிக் பாஸ் ஆரவ் வில்லனாக மிரட்டி உள்ளார்.

ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் தயாரித்திருக்கும், இப்படம் நாளை திரையரங்கில் வெளியாக உள்ள நிலையில் இப்படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்கான ஐந்து காரணங்களை பார்க்கலாமா?

எனக்கு சீன் புடிக்கலன்னா நானே எடிட்டிங்ல வெட்டீருவேன்... கே.எஸ்.ரவிக்குமாரிடம் கூறிய உதயநிதி

Udhayanidhi Stalin is set to deliver his second film of the year Kalaga Thalaivan, which is slated to hit the big screens tomorrow.