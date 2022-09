பிரபல நடிகரும் பிரபாஸின் உறவினருமான கிருஷ்ணம் ராஜூ காலமானார்: சோகத்தில் தெலுங்கு திரையுலகம்!

ஐதராபாத்: பிரபல தெலுங்கு நடிகரும் முன்னாள் ஒன்றிய அமைச்சருமான கிருஷ்ணம் ராஜூ உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். அவருக்கு வயது 82.

ஐதராபாத் தனியார் மருத்துவமனையில் கடந்த 5ம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார்.

தெலுங்கு சினிமாவின் ரெபல் ஸ்டார் என அழைக்கப்படும் கிருஷ்ணம் ராஜூ, 180க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து புகழ் பெற்றவர்.

