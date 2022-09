சீதா ராமம் கொடுத்த ப்ளாக் பஸ்டர்… மீண்டும் இணையும் வெற்றிக் கூட்டணி… விரைவில் ஷூட்டிங்

ஐதராபாத்: துல்கர் சல்மான், மிருணாள் தாகூர், ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் கடந்த ஆகஸ்ட்டில் வெளியானது சீதா ராமம் திரைப்படம்.

ஹனு ராகவபுடி இயக்கத்தில் வெளியான சீதா ராமம் படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வரவேற்பு கிடைத்தது.

திரையரங்குகளைத் தொடர்ந்து அமேசான் ப்ரைமிலும் வெளியான சீதா ராமம் ஓடிடி ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

English summary

Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur and Rashmika Mandanana starrer Sita Ramam was released last August. Hanu Raghavapudi directed the film released in Telugu, Tamil, and Malayalam languages, and became a huge hit. Following this, the Sita Ramam film combo Is joining hands once again.