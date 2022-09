தனுஷ், யுவன் குரல்களில் ரெண்டு ராஜா… அதிரிபுதிரியாக வெளியானது நானே வருவேன் செகண்ட் சிங்கிள்

சென்னை: தனுஷ் இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ள நானே வருவேன் திரைப்படம் வரும் 29ம் தேதி வெளியாகிறது.

செல்வராகவன் இயக்கியுள்ள நானே வருவேன் படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில், நானே வருவேன் படத்தில் இருந்து இரண்டாவது பாடலான 'ரெண்டு ராஜா' தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Dhanush and Selvaraghavan combo Naane Varuvean film is releasing on the 29th. The second single track 'Rendu Raaja' has been released from this film. Dhanush and Yuvan singing the Rendu Raaja song has been well received by the fans