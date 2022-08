பொய் சொல்றாரா லெஜண்ட் ஹீரோயின்.. ஆதாரத்துடன் வச்சு விளாசும் ரிஷப் பண்ட் ஆர்மியினர்!

சென்னை: பாலிவுட்டில் படு கவர்ச்சியாக நடித்து வந்த ஊர்வசி ரவுத்தேலா சமீபத்தில் லெஜண்ட் சரவணன் நடிப்பில் வெளியான தி லெஜண்ட் திரைப்படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார்.

சோஷியல் மீடியாவில் திடீரென ஊர்வசிக்கும் கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பண்ட்டுக்கும் இடையே மிகப்பெரிய சண்டை வெடித்துள்ளது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

இருவரும் பெயரை சொல்லிக் கொள்ளவில்லை என்றாலும், பேட், பால் விளையாடு தம்பி என ஊர்வசி ரவுத்தேலா ரிஷப் பண்டை நேரடியாக விளாசி உள்ளது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

Rishabh Pant fans trolls Urvashi Rautela with several memes. Fans said, Rishabh Pant not wait for 3 balls to hit six and he won't give 17 missed calls for Urvashi Rautela.