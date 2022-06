ரசிகர்கள் வீட்டுக்கு திடீரென போன் செய்து அதிர்ச்சி கிளப்பிய ஆர்.ஜே.பாலாஜி.. என்னவொரு வில்லத்தனம்!

சென்னை: ஆர்ஜே வாக இருந்த போது கிராஸ் டாக் நிகழ்ச்சியின் மூலம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் ஆர்ஜே பாலாஜி.

கடந்த 2013ம் ஆண்டு வெளியான புத்தகம் படத்தில் ஆர்ஜே பாலாஜியின் வாய்ஸ் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்தது. சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியான எதிர்நீச்சல் படத்தில் ஆர்ஜே பாலாஜியாகவே சின்னதாக ஒரு கேமியோ ரோலில் வந்து சென்றார்.

அதன் பின்னர் தீயா வேலை செய்யணும் குமாரு படத்தில் தான் காமெடி ரோலில் நடித்து கலக்கினார் ஆர்ஜே பாலாஜி.

தேவயானியிடம் வாங்கிக் கட்டிக் கொள்ளும் ஆர்ஜே பாலாஜி.. எதுக்காக தெரியுமா?

Crosstalk is BACK for #VeetlaVishesham !!!😀💖 Felt very nostalgic while doing this again after so many years ..!!! ❤️ #VeetlaVisheshamFromJune17 pic.twitter.com/7rlLnYbke1

English summary

RJ Balaji makes prank on some of his own fans with the theme idea of his upcoming movie Veetla Vishesham gives massive surprises to fans.