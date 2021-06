தரமான படைப்புகளை கொடுத்த இயக்குனருடன் இணையும் RJ பாலாஜி! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எப்போது?

சென்னை: இயக்குனர், ஹீரோ, காமெடியன், வர்ணனையாளர் என பன்முகம் கொண்டவர் RJ பாலாஜி.

ரேடியோ ஜாக்கி, சினிமா, கிரிக்கெட் வர்ணனை என ஏகப்பட்ட தமிழ் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளார் RJ பாலாஜி.

நீங்களா ஹீரோ.. ரஜினியையே திக்குமுக்காட செய்த ரசிகர்.. சூப்பர் ஸ்டாரே சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி.. செம!

தற்போது RJ பாலாஜி நடிக்கவுள்ள புது படத்தை இயக்கும் இயக்குனர் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Director - Actor RJ Balaji is all set for his next flick after Mookuthi Amman and the official announcement is expected soon.