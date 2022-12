ஏய் எப்புர்ரா.. ஆளே அடையாளம் தெரியாமல் மாறிப்போன ஆர்ஜே பாலாஜி.. என்ன மேட்டர் தெரியுமா?

சென்னை: ஆர்ஜேவாக இருந்த பாலாஜி காமெடி நடிகராக சினிமாவில் என்ட்ரி கொடுத்து சில படங்களிலேயே ஹீரோவாக உயர்ந்து விட்டார்.

இயக்குநராகவும் ஹீரோவாகவும் அசத்தி வரும் ஆர்ஜே பாலாஜியா இல்லை அவர் தம்பியா? என கேட்கும் அளவுக்கு ஆளே அடையாளம் தெரியாமல் மாறி உள்ள லேட்டஸ்ட் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு அதற்கான காரணத்தையும் கூறியுள்ளார்.

என்ன திடீரென நடிகர்கள் எல்லாம் செம சேஞ்ச் ஓவர் கொடுக்கிறாங்களே என ரசிகர்கள் ஆச்சர்யத்தில் மெய் மறந்து போயுள்ளனர்.

ஆர்ஜே பாலாஜி எடுத்த அதிரடி முடிவு… பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் அடுத்த மல்டி ஸ்டார்ஸ் மூவி

English summary

RJ Balaji totally changed for his next movie Singapore Saloon latest photos stuns fans. RJ Balaji shares the transformation photos in his Twitter handle and reveals his Singapore Saloon shoots wrapped and it will release on Summer 2023.