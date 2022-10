இந்துஜா பேட்டியால் கடுப்பான ஆர்.கே.சுரேஷ்... தல பெயருள்ள படத்தில் நடித்ததற்கு கொடுத்து வைத்துள்ளேன்

சென்னை: தயாரிப்பாளரும், நடிகரும், விநியோகஸ்தருமான ஆர்.கே.சுரேஷ் அவர்கள் சமீபத்தில் விருமன் திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார்.

அதேபோல விஜய் சேதுபதியின் மாமனிதன் திரைப்படத்தையும் விஜய் தேவரகொண்டா நடித்த லைகர் திரைப்படத்தையும் விநியோகம் செய்திருந்தார்.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் சென்னையில் நடந்த- "காலங்களில் அவள் வசந்தம்" என்கிற படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் ஆர்.கே.சுரேஷ் நடிகை இந்துஜாவிற்கு அறிவுரை கூறியுள்ளார்.

