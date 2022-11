என்னை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ..ரச்சித்தாவிடம் வரம்பு மீறும் ராபர்ட் மாஸ்டர்!

சென்னை : மூக்குத்தி மூக்குத்தி என்று ரச்சித்தா பின்னால் சுத்தி வந்த ராபர்ட் மாஸ்டர் என்னை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ என்று வரம்பு மீறி பேசி உள்ளார்.

சின்னத்திரை சிரியல்களில் நடித்து பிரபலமான ரச்சிதா மகாலட்சுமி, பிக் பாஸ் வீட்டில் போட்டியாளராக உள்ளார். இவர் சீரியல் மூலம் பிரபலமானதால் இவருக்கு என்று தனி ரசிகர் கூட்டமே உள்ளது.

ரச்சித்தா பிக் பாஸ் வீட்டில் மிகவும் ஆக்டிவாகவும் விளையாட்டை புரிந்து விளையாடி வருகிறார். இதனால், இவர் நாமினேஷனில் வந்தாலும், மக்கள் அவரை காப்பாற்றி விடுகிறார்கள்.

ஷிவினை ட்ரெஸ் மாற்றவிடாமல் அட்ராசிட்டி… எல்லை மீறிய அமுதவாணன், ராபர்ட் மாஸ்டர்

English summary

Robert Master asks Rachita to adjust and act as if she likes him. Rachita says she's in not in Bigg Boss to act