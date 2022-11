ராபர்ட் மாஸ்டர் ஒரு பச்சா..உடைத்து பேசிய ரச்சிதா..அட இதற்கு பின்னால் இவ்வளவு இருக்கா?

சென்னை: ரஞ்சிதா பின்னால் திரியும் ராபர்ட் மாஸ்டர் பற்றி ஷிவின் கேட்டதற்கு ரச்சிதா பதில் அளித்துள்ளார்.

பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் நடக்கும் முதல் மரியாதை காதல் என ராபர்ட் மாஸ்டரை மீம்ஸ் போட்டு கலாய்க்கிறார்கள் நெட்டிசன்கள்.

ரச்சிதாவின் பதில் பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் நடக்கும் பல விஷயங்களை வெளிப்படையாக காட்டியுள்ளது.

இந்த பக்கம் ரச்சிதா.. அந்த பக்கம் மைனா.. காலில் விழுந்து கும்பிடு போட்டாலும் விடாத ராபர்ட் மாஸ்டர்!

English summary

Rachitha answers Shivin's question about Robert Master who is following Ranjita. Netizens are making fun of Robert Master with memes as the muthal mariyathai movie song courtesy of love that happens inside the Bigg Boss house. Rachita's answer has revealed many things that happen inside the Bigg Boss house.