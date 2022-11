Bigg Boss Tamil 6 Eviction: இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறப் போவது இவர் தான்!

சென்னை: வெள்ளிக்கிழமை வந்து விட்ட நிலையில், இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து யார் வெளியேறுவார் என்கிற உறுதியான கருத்துக் கணிப்பு ரிப்போர்ட்டுகள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த வாரம் ராம் தான் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவார் என எதிர்பார்த்த நிலையில், கடைசி நேர ட்விஸ்ட் இந்த முறையும் நடைபெற்றுள்ளது.

ராமுக்கு திடீரென கடைசி நேரத்தில் அதிக ஓட்டுக்கள் கிடைத்து வரும் நிலையில், இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு கன்ஃபார்மா வெளியேற போறது இந்த போட்டியாளர் தான் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

என்ன பத்தி பேச உனக்கு தகுதியே இல்லை..ராமை அசிங்கப்படுத்திய அசீம்.. சூடுபிடிக்கும் பிக் பாஸ் வீடு!

English summary

Robert Master will evict this week from Bigg Boss Tamil 6 house after Private Polling results out on social media. Ram escaped this week from the eviction at the last minute and Manikandan saved by Aishwarya Rajesh tweet.