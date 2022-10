2கே கிட்ஸின் ராக்ஸ்டார்… பார்ட்டி சாங்ஸின் Whole Sale டீலர்... அனிருத்தின் பிறந்தநாள் இன்று…

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகில் 2கே கிட்ஸ்களின் ராக் ஸ்டாராக கலக்கி வருபவர் இயக்குநர் அனிருத்.

தனுஷ் நடித்த 3 படத்தில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான அனிருத், 10 ஆண்டுகளில் முன்னணி மியூசிக் கம்போஸராக வளர்ந்துவிட்டார்.

இந்நிலையில், இன்று தனது 32வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் அனிருத்துக்கு திரை பிரபலங்களும் அவரது ரசிகர்களும் வழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Anirudh Ravichander is a music composer and singer who primarily works in Tamil and Telugu films. Anirudh made his debut as a music director in 2012 and has been leading the Tamil film industry for 10 years. He is seen as a celebration of 2K kids by composing music for the films of leading actors like Rajini, Kamal, Vijay, and Ajith. In this case, Anirudh is celebrating his 32nd birthday today.