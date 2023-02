LEO: ஸ்கார்ப்பியன் டாட்டூவுடன் ரோலக்ஸ் சூர்யா... லியோ சிங்கமாக விஜய்... லோகேஷின் சம்பவம் லோடிங்

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் அவரது 67வது படத்தின் டைட்டிலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் இந்தப் படத்துக்கு முதலில் தளபதி 67 என தற்காலிகமாக டைட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், தளபதி 67 படத்தின் டைட்டில் 'லியோ' என ப்ரோமோ வீடியோவுடன் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்த ப்ரோமோவில் சிங்கத்தை குறிக்கும் வகையில் விஜய்யின் லியோ கேரக்டர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The film team has announced the title of Thalapathy 67 starring Vijay. Accordingly, this film has been titled Leo. Suriya, who played the role of Rolex in Vikram, made an entry with a scorpion tattoo. Similarly, Lokesh has given the lead as Vijay's character Singam in the film Leo.