ஆஸ்கர் ரேசில் ஆர்ஆர்ஆர்... ஆனாலும்... இந்த கேள்வி சரி தானே?

சென்னை : டைரக்டர் ராஜமெளலி இயக்கத்தில் இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் வெளியான படம் ஆர்ஆர்ஆர். ராம்சரண், ஜுனியர் என்டிஆர், ஆலியா பட் உள்ளிட்ட பல நடித்திருந்த இந்த படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

தெலுங்கு, தமிழ் உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட ஆர்ஆர்ஆர் படம் 1920 களில் ஐதராபாத்தில் வாழ்ந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் கதையை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டது. இந்த படம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

தியேட்டர்களில் 1200 கோடி வசூலை பெற்ற இந்த படம், அதைத் தொடர்ந்து ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. ஓடிடி.,யிலும் இந்த படத்தை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள். வெளிநாடுகளிலும் ஆர்ஆர்ஆர் படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

என்னமா படம் எடுத்திருக்காங்க...ஆர்ஆர்ஆர் படத்தை யார் இப்படி பாராட்டி இருக்காங்க தெரியுமா?

ஆர்ஆர்ஆர் தவிர, பிரான்ஸ் நாட்டின் 'Both Sides of the Blade', 'One Fine Morning', ஆஸ்திரியாவின் 'Corsage', கொரியாவின் 'Decision to Leave', டென்மார்க்கின் 'Holy Spider', பெல்ஜியத்தின் 'Tori and Lokita', பொலிவியாவின் 'Utama' போன்ற படங்களும் ஆஸ்கர் விருது போட்டியில் இடம்பெற்றுள்ளனவாம்.

