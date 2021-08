நண்பர்கள் தினத்துக்கு நச்சுன்னு பாட்டுப் போட்ட ராஜமெளலி.. மரகதமணி இசையில் அசத்தும் அனிருத்!

சென்னை: ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்தின் அதிரடியான ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியாகி இருக்கிறது.

இயக்குநர் ராஜமெளலி இயக்கத்தில் ராம்சரண், ஜூனியர் என்.டி.ஆர் நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் படம் ஆர்.ஆர்.ஆர்.

இசையமைப்பாளர் மரகதமணி இசையில் உருவாகி உள்ள இந்த நட்பு பாடலை அனிருத், விஜய் ஏசுதாஸ், அமித் திரிவேதி உள்ளிட்ட பிரபல பாடகர்கள் பாடி உள்ளனர்.

English summary

SS Rajamouli’s magnum opus movie RRR’s first single Natpu song out now in so many languages. Anirudh sings and contribute his presence in this video also.