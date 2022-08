நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் புதிய சாதனைப் படைத்த ‘ஆர்ஆர்ஆர்’: இந்தியா மட்டும் இல்ல உலகம் முழுக்க டாப்

ஐதராபாத்: ராஜமெளலி இயக்கிய 'ஆர்.ஆர்.ஆர்' திரைப்படம் கடந்த மார்ச் மாதம் 24ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்தில் ராம்சரண், ஜூனியர் என்.டி.ஆர், ஆலியா பட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

திரையரங்குகளில் வெளியாகி மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்ற 'ஆர்.ஆர்.ஆர்' தற்போது ஓடிடியில் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

