மிரட்டல் ராம்...மிரள வைக்கும் பீம்...ஆர்ஆர்ஆர் போஸ்டர்கள் வெளியீடு

ஐதராபாத் : டைரக்டர் ராஜமெளலி இயக்கத்தில் ராம் சரண், ஜுனியர் என்டிஆர், அஜய் தேவ்கன், ஆலியா பட் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் ஆர்ஆர்ஆர். இந்த படம் 2022 ம் ஆண்டு ஜனவரி 7 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

1920 களில் நடப்பது போன்ற நட்பை மையமாகக் கொண்ட இந்த படம் தான் ஆர்ஆர்ஆர். தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

RRR movie trailer released on december 9th. due to trailer release movie team released two new poster with ram charan and junior ntr. ram charan as ram and junior ntr as bheem. in that poster ram charan and junior ntr characters are released.