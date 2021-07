ஃபிரண்ட்ஷிப் டேவுக்காக காத்திருக்கும் ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் அசத்தல் அப்டேட்.. செமயான விஷயம் இருக்கு!

சென்னை: எஸ்எஸ் ராஜமவுலி இயக்கத்தில் உருவாகும் ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் அசத்தல் அப்டேட் ஒன்று ஃபிரண்ட்ஷிப் டேவுக்காக காத்திருக்கிறது.

ஜூனியர் என்டிஆர், ராம்சரண், ஆலியாபட் நடிப்பில் எஸ்எஸ் ராஜமவுலி இயக்கி வரும் திரைப்படம் ஆர்ஆர்ஆர்.

இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்னும் இரண்டு பாடல்கள் மட்டுமே பேலன்ஸ் உள்ள நிலையில் அப்படத்திற்கான புரமோஷன் பாடலை படமாக்கி வருகிறார் ராஜமவுலி.

English summary

RRR Movie promo song Shoot begins. All the heroes of SS Rajamouli's films are contributing in the promo song. This promo song will be released on friendship day.