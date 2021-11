தெறிக்க விடும் ஆர்ஆர்ஆர் செகண்ட் சிங்கிள் ப்ரோமோ வெளியீடு

ஐதராபாத் : எஸ்எஸ்.ராஜமெளலி இயக்கி உள்ள ஆர்ஆர்ஆர் படம் 2022 ம் ஆண்டு ஜனவரி 7 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. ராம்சரண், ஜுனியர் என்டிஆர், அஜய் தேவ்கன், ஆலியா பட் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த வீட்டில் நீ யாருனு காட்டு... கம்முனு இருக்கும் பவானியை உசுப்பேத்தும் இசைவாணி !

1920 களில் நடப்பது போன்ற நட்பை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இந்த கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராடும் ஐதராபாத் நிஜாமை பற்றிய கதையாகும். இந்த ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இது உள்ளது.

English summary

S.S.Rajamouli's RRR movie second single will be release on november 10th. before that promo for this second single was released today by movie makers. this naatu naatu song attaracts huge number of audiences.