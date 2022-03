ப்ரீ ரிலீஸ் வியாபாரத்திலேயே இப்படி ஒரு சாதனையா... சொல்லி அடிக்கும் ஆர்ஆர்ஆர்

சென்னை : டைரக்டர் எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி இயக்கத்தில் ராம்சரண், ஜுனியர் என்டிஆர் நடித்துள்ள ஆர்ஆர்ஆர் படம் மார்ச் 25ம் தேதி பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இதுவரை வெளியிடப்பட்ட படத்தின் டிரைலர், பாடல் ஆகியவற்றை பார்த்து விட்டு, எப்போது தியேட்டர்களில் ரிலீசாகும் என ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இதுவரை வசூல் சாதனை படைத்த படங்களின் பட்டியலில் பாகுபலி முதலிடத்தில் இருந்து வந்தது. இதனை சமீபத்தில் வெளியான அஜித்தின் வலிமை தட்டி தூக்கியது. ஆனால் இதுவரை வெளியாகி வசூல் சாதனை படைத்த அத்தனை படங்களையும் ஓரங்கட்டி, ரிலீசிற்கு முன்பே பிரம்மாண்ட சாதனையை நிகழ்த்தி உள்ளது ஆர்ஆர்ஆர்.

English summary

According to the latest sources, it is confirmed that RRR's pre-release business gets 800 cr. This movie breaks all previous collection records. Some other sources said that RRR collects 1200 cr in pre release business.