கிங் மேக்கர்களின் கனவு.. ஹீரோக்களுக்கு இணையாக ராஜமெளலிக்கு வைக்கப்பட்ட பிரம்மாண்ட கட் அவுட்!

ஹைதராபாத்: வரும் மார்ச் 25ம் தேதி இயக்குநர் ராஜமெளலி இயக்கத்தில் ராம்சரண், ஜூனியர் என்டிஆர், அஜய் தேவ்கன், ஆலியா பட், ஸ்ரேயா, சமுத்திரகனி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ஆர்ஆர்ஆர் திரைப்படம் வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், வானளாவிய கட் அவுட்கள் நடிகர்கள் ராம்சரண் மற்றும் ஜூனியர் என்டிஆருக்கு தியேட்டருக்கு தியேட்டர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், பிரபல திரையரங்கம் ஒன்றில் இயக்குநர் ராஜமெளலிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட கட் அவுட் ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

A huge cut-out has been erected for SS Rajamouli in a popular theatre on the occasion of RRR's release on March 25th all over the world.