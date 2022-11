ஆர்ஆர்ஆர் செகண்ட் பார்ட் கன்ஃபார்ம்… அப்போ மகேஷ் பாபு படம் என்னாச்சு ராஜமெளலி காரு?

ஐதராபாத்: ராஜமெளலி இயக்கிய ஆர்ஆர்ஆர் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 1200 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்தது.

ராம் சரண், ஜூனியர் என்டிஆர், ஆலியாபட், அஜய்தேவ் கன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த ஆர்ஆர்ஆர் தற்போது ஆஸ்கர் போட்டியிலும் பங்கேற்றுள்ளது.

இந்நிலையில், ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்து இயக்குநர் ராஜமெளலி முக்கியமான அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளார்.

ராஜமெளலி – மகேஷ்பாபு கூட்டணியில் என்ட்ரி ஆகும் சீனியர் பாலிவுட் நடிகை… அப்போ ஆலியா பட்?

English summary

Rajamouli directed the RRR film collected more than 1200 crores at the box office. Ram Charan, Jr. NTR will act in the second part of this movie. Rajamouli has confirmed that his father Vijayendra Prasad is writing the story for RRR.