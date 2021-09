விநாயகர் சதுர்த்திக்கு அசத்த வருது ‘ருத்ர தாண்டவம் ‘முதல் பாடல்!

சென்னை : திரெளபதி படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள திரைப்படம் ருத்ர தாண்டவம்.

இப்படத்தில் ரிச்சர்ட் ரிஷி, நாயகனாகவும் அவருக்கு ஜோடியாக தஸ்தா குப்தாவும் நடித்துள்ளார். மேலும், இப்படத்தில் பிரபல இயக்குனர் கவுதம் மேனன் வில்லனாக நடித்துள்ளார்.

சொந்த மருமகளை மிரட்ட முடியுமா? ஜாங்கோ இசை வெளியீட்டில் செம நக்கலாக பேசிய ’நக்கலைட்ஸ்’ தனம் அம்மா!

பிரபல இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் பாடியுள்ள அம்மாடி என்ற பாடல் வரும் செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

English summary

Drupathi” in the last year, the director Mohan and the actor Richard have been once again collaborated with for the Rudra Thandavam.