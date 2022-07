பிக்பாஸ் சீசன் 6 போட்டியாளர்கள் இவர்கள் தானா...இணையத்தில் பரவும் பிரபலங்களின் லிஸ்ட்

சென்னை : விஜய் டிவியில் பாப்புலரான ரியாலிட்டி ஷோக்களில் ஒன்றான பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 5 சீசன்கள் முடிவடைந்து விட்டன. இந்த 5 சீசன்களையும் கமல் தான் தொகுத்து வழங்கினார்.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் ராஜு டைட்டிலை வென்றார். பிரியங்கா ரன்னர் அப் ஆனார். இதைத் தொடர்ந்து ஓடிடி வெர்சனாக ஒளிபரப்பப்பட்ட பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியும் முடிவடைந்து விட்டது.

இந்த நிலையில் பிக்பாஸ் சீசன் 6 எப்போது துவங்கும் என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள். முதலில் அக்டோபர் மாதம் துவங்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிக்பாஸ் சீசன் 6, தற்போது நவம்பர் மாதத்திற்கு தள்ளி போய் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.ஆனால் எப்போது துவங்க போகிறார்கள், யாரெல்லாம் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொள்ள போகிறார்கள் என்பது பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.

