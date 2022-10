இந்த சீன்லாம் இருந்தா போர் அடிக்கும்… டென்ஷன் ஆன SK… பிரின்ஸ் படத்தில் 12 நிமிட காட்சிகள் கட்

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள பிரின்ஸ் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நாளை ( அக் 21 ) திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. .

அனுதீப் இயக்கியுள்ள பிரின்ஸ் படம் தமிழ், தெலுங்கு என இருமொழிகளில் வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், பிரின்ஸ் படத்தில் சில காட்சிகளை பார்த்த சிவகார்த்திகேயன், கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிவிட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Sivakarthikeyan's Prince is releasing tomorrow. The running time of this film was two hours and 23 minutes. In this case, it has been reported that the crew has removed 12 minutes of scenes from this film.