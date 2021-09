நடிகை சமந்தாவுக்கு விவாகரத்து செட்டில்மெண்டாக இத்தனை கோடிகளா? தீயாய் பரவும் தகவல்!

சென்னை: விவகாரத்து நடந்தால் நடிகை சமந்தாவுக்கு ஜீவனாம்சமாக வழங்கப்படும் தொகை குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகை சமந்தா மற்றும் நாக சைதன்யா விவாகரத்து விவகாரம்தான் கடந்த சில நாட்களாக கோலிவுட் மற்றும் டோலிவுட்டில் பெரும் பேச்சாக உள்ளது.

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் நடிகை சமந்தா. கவுதம் மேனன் இயக்கத்தில் வெளியான விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா படத்தில் சிறு கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்தார் சமந்தா.

English summary

Rupees 50 crore will be given to Samantha as Alimony if divorce happens. Samantha and Nagachaitanya may get divorce soon because of the family issues it seems.