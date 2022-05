தனுஷை மட்டுமே வைத்து பிரம்மாண்ட ஆக்ஷன் படம்.. ரூசோ சகோதரர்கள் சொன்ன டாப் சீக்ரெட்!

சென்னை: அவெஞ்சர்ஸ் படங்களை இயக்கிய ரூசோ சகோதரர்கள் இயக்கத்தில் கிறிஸ் எவான்ஸ், ரையான் காஸ்லிங் மற்றும் தனுஷ் நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி உள்ள தி கிரே மேன் படத்தின் அட்டகாசமான டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகி சர்வதேச அளவில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், டிரைலர் வெளியீட்டுக்கு முன்னதாக ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் பேசிய ஜோ ரூசோ மற்றும் ஆண்டனி ரூசோ நடிகர் தனுஷின் கதாபாத்திரம் மற்றும் அவருக்காக வைத்திருக்கும் சீக்ரெட் பிளான் குறித்து பேசியது தனுஷ் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

நடிகர் தனுஷின் அறிமுக போஸ்டரில் லீத்தல் வெப்பன் என சும்மா பேச்சுக்காக அவர்கள் வைக்கவில்லை என்பதும் படம் வெளியானதும் தனுஷின் கதாபாத்திரத்தை பார்த்து ஒட்டுமொத்த ஹாலிவுட் திரையுலகமே மிரளப் போகிறது என பேசியுள்ளனர்.

