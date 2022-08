தனுஷின் ஜகமே தந்திரம் பார்த்து விட்டு கருத்து சொன்ன ரூசோ பிரதர்ஸ்...ஆச்சரியத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : கோலிவுட், பாலிவுட்டை தொடர்ந்து தனது முதல் ஹாலிவுட் என்ட்ரியாக தி கிரே மேன் படத்தில் நடித்து முடித்தார் தனுஷ். இந்த படம் சமீபத்தில் ரிலீசாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. நெட்ஃபிளிக்ஸ் தயாரித்த இந்த படத்தில் தனுஷ் கெஸ்ட் ரோலில் தான் நடித்திருந்தார்.

Ryan Gosling and Chris Evans உள்ளிட்டோர் நடித்த தி கிரே மேன் படத்தில் கொலைகாரன் ரோலில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் ரிலீசை முன்னிட்டு தி கிரே மேன் படத்தை இயக்கிய ரூசோ பிரதமர்ஸ் ( ஆண்டனி மற்றும் ஜியோ ருசோ) இந்தியா வந்திருந்தனர்.

தனுஷின் நடிப்பை டைரக்டர் பெரிய அளவில் பாராட்டினார். இந்நிலையில் சமீபத்தில் தி கிரே மேன் 2 எடுக்கப்பட உள்ளதாகவும், தனுஷிற்கென தனியாக ஒரு கதையை தனியாக உருவாக்க உள்ளதாகவும் ரூசோ பிரதமர்ஸ் கன்ஃபார்ம் செய்திருந்தனர்.

ரூசோ பிரதர்ஸ் ஜகமே தந்திரம் படத்தை பாராட்டி உள்ளதை பார்த்து விட்டு, Wow that's a pleasant surprise.Thank you so much Russo Brothers.. This means a lot to our Jagame thandiram team என பதில் போஸ்ட் பதிவிட்டுள்ளார் தனுஷ்.

English summary

While the directors had recently confirmed that Dhanush will have his own story in the 'The Gray Man' universe, they have also now showered praise on the Indian star's style and acting in 'Jagame Thandhiram'.